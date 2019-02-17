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17 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor 16:00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor 16:00 Kayserispor - Göztepe 19:00 Kasımpaşa - Galatasaray BEŞİKTAŞ - Takım izinli SPOR TOTO 1. LİG 16:00 Altınordu...

17 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor
16:00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor
16:00 Kayserispor - Göztepe
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG
16:00 Altınordu - Gazişehir FK
16:00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor
19:00 Afjet Afyonspor - Giresunspor
19:00 Adanaspor - İstanbulspor

BASKETBOL
- Erkekler Türkiye Kupası Finali-
19.00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi - 
14:00 Çukurova Basketbol Kulübü - İstanbul Üniversitesi
14:00 Beşiktaş - Botaş 
16:00 Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
14:00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta
17:30 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld. 
16:00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank
15:00 Fenerbahçe Opet - Çanakkale Bld.
17:30 Türk Hava Yolları - Karayolları
17:00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş

- Efeler Ligi -
15:30 Tokat Bld. Plevne - Galatasaray
16:30 Maliye Piyango - Halkbank

ATLETİZM
- Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nın 24. edisyonu, Ataköy Atletizm Salonu'nda 20 ülkenin katılımıyla yapılacak.

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