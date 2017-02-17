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17 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 21.HAFTA 19.00 Kayserispor-Bursaspor TFF 1. LİG 18:30 Samsunspor - Mersin İdmanyurdu BEŞİKTAŞ Siyah-Beyazlı takım öğle saatlerinde İsrail'den dönecek GALATASARAY Ç.Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak Sarı-kırmızılı...

17 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 21.HAFTA

19.00 Kayserispor-Bursaspor

TFF 1. LİG

18:30 Samsunspor - Mersin İdmanyurdu

BEŞİKTAŞ

Siyah-Beyazlı takım öğle saatlerinde İsrail'den dönecek

GALATASARAY

Ç.Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak

Sarı-kırmızılı takım Rize deplasmanına gidecek

Galatasaray'ın Trabzon'da karşılanışı, otele girişleri

FENERBAHÇE

Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak

KARDEMİR KARABÜKSPOR

14.00 Başkan Ferudun Tankut'un da katılacağı törenle yeni teknik direktör Barısiç için imza töreni düzenlenecek

EYOF (Erzurum)

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) müsabakalar sona erecek.

GÜREŞ (İran)

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, B grubunda yer alan Hindistan takımıyla karşılaşacak.

ATLETİZM

15.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle; Avrupa Atletizm Birliği Permit Yarışları kategorisinde yer alan İstanbul Cup Indoor Athletics Ataköy Aslı Çakır Atletizm Salonu'nda düzenlenecek

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