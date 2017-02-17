17 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 21.HAFTA
19.00 Kayserispor-Bursaspor
TFF 1. LİG
18:30 Samsunspor - Mersin İdmanyurdu
BEŞİKTAŞ
Siyah-Beyazlı takım öğle saatlerinde İsrail'den dönecek
GALATASARAY
Ç.Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak
Sarı-kırmızılı takım Rize deplasmanına gidecek
Galatasaray'ın Trabzon'da karşılanışı, otele girişleri
FENERBAHÇE
Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak
KARDEMİR KARABÜKSPOR
14.00 Başkan Ferudun Tankut'un da katılacağı törenle yeni teknik direktör Barısiç için imza töreni düzenlenecek
EYOF (Erzurum)
Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) müsabakalar sona erecek.
GÜREŞ (İran)
Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, B grubunda yer alan Hindistan takımıyla karşılaşacak.
ATLETİZM
15.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle; Avrupa Atletizm Birliği Permit Yarışları kategorisinde yer alan İstanbul Cup Indoor Athletics Ataköy Aslı Çakır Atletizm Salonu'nda düzenlenecek