17 OCAK SALI SPOR GÜNDEMİ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp
12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin
14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan
17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat
19.45 Elazığspor-Galatasaray: Kutluhan Bilgiç
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak
EGE KUPASI
15:30 Türkiye U16 - Slovakya U16 (Aydın Adnan Menderes Üni. Sahası)
15:30 Ukrayna U16 - Karadağ U16 (Altınordu Metin Oktay Tesisleri)
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19:00 Ghana-Uganda
22:00 Mali-Mısır
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi -
20:00 Banvit - Helios Suns Domzale
20:00 Szolnoki Olaj - Beşiktaş Sompo Japan
KADINLAR KUPA VOLEY FİNALİ
19.00 VakıfBank - Fenerbahçe
VOLEYBOL
-CEV Challenge Kupası-
21:00 MOK Jedinstvo BRCKO - Ziraat Bankası