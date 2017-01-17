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17 OCAK SALI SPOR GÜNDEMİ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp 12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin 14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka 17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan 17.45 Bursaspor-Akhisar...

17 OCAK SALI SPOR GÜNDEMİ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp

12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin

14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan

17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat

19.45 Elazığspor-Galatasaray: Kutluhan Bilgiç

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak

EGE KUPASI

15:30 Türkiye U16 - Slovakya U16 (Aydın Adnan Menderes Üni. Sahası)

15:30 Ukrayna U16 - Karadağ U16 (Altınordu Metin Oktay Tesisleri)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19:00 Ghana-Uganda

22:00 Mali-Mısır

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi -

20:00 Banvit - Helios Suns Domzale

20:00 Szolnoki Olaj - Beşiktaş Sompo Japan

KADINLAR KUPA VOLEY FİNALİ

19.00 VakıfBank - Fenerbahçe

VOLEYBOL

-CEV Challenge Kupası-

21:00 MOK Jedinstvo BRCKO - Ziraat Bankası

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