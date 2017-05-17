17 Mayıs Çarşamba Spor Gündemi

(Özel) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hasan Doğan Kamp Tesislerini yedi yıldızlı bir yerleşim merkezine çevirdi...

Karşınızda RİVA Saray..

Tesislerin tam karşısına 120 odalı otel ve ve yeni dinlenme tesisleri inşaa ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞI

20:45 Fenerbahçe (2) - (2) Medipol Başakşehir

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası'nı kazandıkları 17 Mayıs gününü 'Galatasaray Bayramı' olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlayacak.

12:30 Efsane oyuncular iki farklı takım oluşturacak ve 17'şer dakikalık iki devre halinde bir gösteri maçı gerçekleşecek.

Gösteri maçı sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde barbekü partisi düzenlenecek.

Başkan Dursun Özbek tarafından 2000 yılında Galatasaray Başkanı olan Faruk Süren'e ve ilk olarak 1996-2000 döneminde Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim'e plaket takdim edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ FİNALİ

18:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

10.00 - 14.30 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün her yıl gerçekleştirdiği İBB Başkanlık Kupası İstanbul Atletizm Oyunları yapılacak.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI

Bakü'de düzenlenen oyunlarda atletizm, atıcılık, boks, güreş, halter, masa tenisi, tekvando, voleybol, yüzme müsabakaları yapılacak.