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17 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir 19.00 Bursaspor - Galatasaray BEŞİKTAŞ - Takım izinli SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 13.30 Altay - Kardemir Karabükspor 13.30...

17 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir
19.00 Bursaspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
13.30 Altay - Kardemir Karabükspor
13.30 Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor
16.00 Adanaspor - Gençlerbirliği
16.00 Boluspor - Balıkesirspor Baltok

TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 27'nci hafta maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL
19.30 Everton - Chelsea (Cenk Tosun)
22.30 Milan - Internazionale (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
17.30 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol
20.00 İstanbul BBSK - Darüşşafaka Tekfen
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 İstanbul Üniversitesi - Galatasaray
14.00 Beşiktaş - İzmit Belediyespor
16.00 Botaş - Çukurova Basketbol Kulübü
16.00 Samsun Canik Belediye - Fenerbahçe
16.30 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Adana Basketbol

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
15.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta

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