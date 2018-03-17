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17 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor   16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor   19:00 Fenerbahçe - Galatasaray   BEŞİKTAŞ Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak. SPOR TOTO 1. LİG 13:00...

17 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor  
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor  
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray  

BEŞİKTAŞ
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.

SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Gaziantepspor - Tetiş Yapı Elazığspor  
13:00 Çaykur Rizespor - Adanaspor  
15:30 Altınordu - Denizlispor  
15:30 Grandmedical Manisaspor - Gazişehir Gaziantep FK 

AVRUPA'DAN FUTBOL
18:00 Stoke City - Everton (Cenk Tosun)
15:00 Deportivo La Coruna - Las Palmas (Emre Çolak)
20.30 Wolfsburg - Schalke 04 (Yunus Mallı)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Sakarya BŞB Basketbol
15:15 Trabzonspor - Gaziantep Basketbol
17:00 Tofaş - Banvit
20:15 Eskişehir Basket - Pınar Karşıyaka

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Adana ASKİ - İstanbul Üniversitesi
14:00 OGM Orman Gençlik - Hatay BŞB
15:00 Galatasaray - Çukurova Basketbol
16:00 Bellona AGÜ Spor - Samsun Canik Belediye

EFELER LİGİ
14:00 Afyon Bld. Yüntaş - Ziraat Bankası
14:00 İstanbul BBSK - Halkbank

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
17:30 Nilüfer Bld. - Bursa B.Şehir Bld.
14:00 Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA

GÜREŞ
Büyük Erkekler Süper Ligi'nin 1'inci hafta müsabakaları yapılacak.

BADMİNTON
Badminton Türkiye Şampiyonası Edirne'de devam edecek.  

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