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Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
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Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

17 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi" "Hedefimiz yukarılara çıkmaktır" "Kulüplerimizin, borçların yeniden yapılanmasına ihtiyacı var" "Bu sezon yabancı sayısında değişiklik...

17 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi"
"Hedefimiz yukarılara çıkmaktır"
"Kulüplerimizin, borçların yeniden yapılanmasına ihtiyacı var"
"Bu sezon yabancı sayısında değişiklik söz konusu değil"
"VAR, her geçen yıl daha çok oturacak"
"Terim ve Lucescu ile birlikte gençleştirmeye gidildi"
"Kurullar yeniden atanacak"

(ÖZEL) Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: "2020 Tokyo'da judonun 20 yıllık madalya hasreti bitirecek"
''Türk judosu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na damga vuracak''

(ÖZEL) Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "2020 Tokyo'dan Türk boksu madalyalar ile dönecek"

TRANSFER DÖNEMİ BAŞLIYOR
- Futbolda 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi bugün başlayacak. Transfer dönemi 2 Eylül'de bitecek.

BASKETBOL
20.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 

GOLF
Mesa Golf Cup Turnuvası sona erdi
14-16 Haziran tarihlerinde Kemer Country Club'da Mesa Golf Cup Turnuvası düzenlendi. Kemer Country Golf Kulübü'ndeki Mesa Golf Cup Turnuvası'na 250 isim katıldı.

KADINLAR DÜNYA KUPASI
- B Grubu
19.00 Güney Afrika - Almanya
19.00 Çin - İspanya
- A Grubu
22.00 Nijerya - Fransa
22.00 Güney Kore - Norveç

HAZIRLIK MAÇI
19.00 A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

ESKRİM
- Almanya'da başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye adına kılıç ve flöre branşlarında 10 sporcu mücadele edecek.

ATLETİZM
Bu yıl Elmas Lig'de 200 metre sezon lideri olan Ramil Guliyev, Fas'ın başkenti Rabat'taki yarışmada 20.28 koşarak ikinci oldu. 

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