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17 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

TFF'NİN %10'LUK LİMİT AŞIM TALİMATINA KULÜPLERİN İSYANI DEVAM EDİYOR (3) Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "TFF'nin limitleri yüzde 30'dan 40'a çıkarmasını kulüpler adına biz istedik" demişti ancak 'ya konuşan başkanlar...

SPOR 17.12.2019, 09:29
17 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

TFF'NİN %10'LUK LİMİT AŞIM TALİMATINA KULÜPLERİN İSYANI DEVAM EDİYOR (3)
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "TFF'nin limitleri yüzde 30'dan 40'a çıkarmasını kulüpler adına biz istedik" demişti ancak 'ya konuşan başkanlar kararın ortak alınmadığını ortaya koydu.
Mustafa Cengiz, Fatih Mert, Adil Gevrek, Hasan Hilmi Öksüz'den sonra Denizli, Beşiktaş, Kayseri ve Rize cephelerinden de "Kurallar sık sık değişirse adaletsizliklere sebebiyet verir" açıklaması geldi.

(ÖZEL) Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Bence o yüzde 30 da olmamalı
"Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor"

(ÖZEL) Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık değişmesi adaletsizliklere sebebiyet verir
"Bizim kendi mali dengemizin dışında bir harcama yapmamız mümkün değil"
"Başkanımızın federasyondan böyle bir talep ya da isteği olmadı"
"Bizim zorluğumuz, önceden yapılan ve Beşiktaş'ı maddi anlamda sorumluluk altına sokan anlaşmalar"

(ÖZEL) Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: Artış yapılacaksa yüzde şeklinde değil de her kulübe 2'şer 3'er milyon euro hesap hatası olacak diye standart hak verilebilirdi
"Eğer bu limitlere uyulursa hem yabancı sınırlamasına gerek kalmaz, yüksek fiyatlara yabancı gelmez, hem de alt yapıya ciddi önem verilir"

(ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan uyarı: Limit aşımı artışı yaparsanız 'nasıl olsa bir şekilde bu işler çözülüyor' intibası yaratırsınız
"İpin ucunu kaçırmamak lazım"
"Böyle tedbirlerle Türk futbolu kurtulmaz"

(ÖZEL) Futbol taraftarları TFF'nin talimat değişikliğine karşı: Etik değil
"Bu kurala uymayanlar ödüllendirildiği gibi en başından 30% limitine uyan kulüpler cezalandırılmış oluyor"

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