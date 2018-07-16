16 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
12:00 Brezilyalı futbolcu Giuliano basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
- Sarı lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı çift idmanla sürdürecek.
GALATASARAY
12.00 Sarı kırmızılı ekibin İsviçre kampının ilk etabı sona erdi. Galatasaray kafilesi ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Montrö'ye gidecek.
18.30 Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını Montrö'de yapacağı idmanla sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.
TRABZONSPOR
11.30-19.00 Bordo-Mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam edecek.
DOWN SENDROMLULAR FUTBOL MİLLİ TAKIMI
Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Riva'da kampa girecek.
BASKETBOL
- U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası -
14.30 Karadağ - Türkiye