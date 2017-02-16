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16 ŞUBAT PERŞEMBE SPOR GÜNDEMİ

GALATASARAY 15.30 Igor Tudor imza töreni... MUSTAFA DENİZLİ-ESKİŞEHİRSPOR 13.00'de M.Denizli Eskişehir'de kulüpte olacak ANTALYASPOR 10.15 Teknik Direktör Rıza Çalımbay haftalık olağan basın toplantısını yapacak 11.00 Antrenman UEFA...

16 ŞUBAT PERŞEMBE SPOR GÜNDEMİ

GALATASARAY

15.30 Igor Tudor imza töreni...

MUSTAFA DENİZLİ-ESKİŞEHİRSPOR

13.00'de M.Denizli Eskişehir'de kulüpte olacak

ANTALYASPOR

10.15 Teknik Direktör Rıza Çalımbay haftalık olağan basın toplantısını yapacak

11.00 Antrenman

UEFA AVRUPA LİGİ

19.00 Krasnodar (Rusya)-FENERBAHÇE (Türkiye)

21.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Olympique Lyon (Fransa)

21.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya)-Fiorentina (İtalya)

21.00 Rostov (Rusya)-Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

21.00 Gent (Belçika)-Tottenham (İngiltere)

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-OSMANLISPOR (Türkiye)

21.00 Celta Vigo (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka)

21.00 Astra Giurgiu (Romanya)-Genk (Belçika)

23.05 Manchester United (İngiltere)-Saint Etienne (Fransa)

23.05 PAOK (Yunanistan)-Schalke 04 (Almanya)

23.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-BEŞİKTAŞ (Türkiye)

23.05 Villarreal (İspanya)-Roma (İtalya)

23.05 Anderlecht (Belçika)-Zenit (Rusya)

23.05 Legia Varşova (Polonya)-Ajax (Hollanda)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

SÜPER LİG'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak

PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak

EYOF Avrupa Gençlik Olimpiyatı Erzurum'da devam ediyor

12.00 ALP DISIPLINI

BIATHLON

KAYAKLI KOŞU

CURLİNG

BUZ HOKEYİ

SÜRAT PATENİ

KAYAKLA ATLAMA

BASKETBOL

-İntegral Forex Türkiye Kupası-(ANKARA)

17:30 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit

20:30 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş

-EuroCup Kadınlar-

18:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Reyer Venezia

20:00 Galatasaray - Virtus Eirene Ragusa

VOLEYBOL

-CEV Kupası Erkekler-

18:30 Fenerbahçe - Levski SOFIA

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