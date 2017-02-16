16 ŞUBAT PERŞEMBE SPOR GÜNDEMİ

GALATASARAY
15.30 Igor Tudor imza töreni...
MUSTAFA DENİZLİ-ESKİŞEHİRSPOR
13.00'de M.Denizli Eskişehir'de kulüpte olacak
ANTALYASPOR
10.15 Teknik Direktör Rıza Çalımbay haftalık olağan basın toplantısını yapacak
11.00 Antrenman
UEFA AVRUPA LİGİ
19.00 Krasnodar (Rusya)-FENERBAHÇE (Türkiye)
21.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Olympique Lyon (Fransa)
21.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya)-Fiorentina (İtalya)
21.00 Rostov (Rusya)-Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
21.00 Gent (Belçika)-Tottenham (İngiltere)
21.00 Olympiakos (Yunanistan)-OSMANLISPOR (Türkiye)
21.00 Celta Vigo (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka)
21.00 Astra Giurgiu (Romanya)-Genk (Belçika)
23.05 Manchester United (İngiltere)-Saint Etienne (Fransa)
23.05 PAOK (Yunanistan)-Schalke 04 (Almanya)
23.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-BEŞİKTAŞ (Türkiye)
23.05 Villarreal (İspanya)-Roma (İtalya)
23.05 Anderlecht (Belçika)-Zenit (Rusya)
23.05 Legia Varşova (Polonya)-Ajax (Hollanda)
23.05 Athletic Bilbao (İspanya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
SÜPER LİG'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak
PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak
EYOF Avrupa Gençlik Olimpiyatı Erzurum'da devam ediyor
12.00 ALP DISIPLINI
BIATHLON
KAYAKLI KOŞU
CURLİNG
BUZ HOKEYİ
SÜRAT PATENİ
KAYAKLA ATLAMA
BASKETBOL
-İntegral Forex Türkiye Kupası-(ANKARA)
17:30 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit
20:30 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş
-EuroCup Kadınlar-
18:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Reyer Venezia
20:00 Galatasaray - Virtus Eirene Ragusa
VOLEYBOL
-CEV Kupası Erkekler-
18:30 Fenerbahçe - Levski SOFIA