16 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Stanislav Çerçesov: Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir
"Dünya Kupası Türkiye'de gerçekleşirse çok iyi geçer"
Rusya Futbol Milli Takımı Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, "Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir. Türkiye futbol ülkesi, Türk milleti çok duygusal, futbolu çok seviyor. Türkiye'de statlar, oteller, tesisler dünya seviyesinde. Türk milleti de misafirperver. O nedenle Dünya Kupası Türkiye'de gerçekleşirse çok iyi geçer" dedi.
SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Akhisarspor - MKE Ankaragücü
16.00 Bursaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor
FENERBAHÇE
15.00 Göztepe Parkı - Bağdat Caddesi'nde toplanacak olan Fenerbahçeli taraftarlar stada kadar yürüyecek.
GALATASARAY
- Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
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13.30 Hatayspor - Adana Demirspor
13.30 Ümraniyespor - Balıkesirspor Baltok
16.00 Altay - Boluspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
15.00 Celta Vigo - Levante (Okay Yokuşlu - Emre Mor)
17.30 Stuttgart - RB Leipzig (Ozan Kabak)
17.30 Wolfsburg - Mainz 05 (Yunus Mallı)
- TFF 2. ve 3. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
- Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final
16.00 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan
19.00 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Galatasaray
14.00 OGM Ormanspor - Kırçiçeği Bodrum Basketbol
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediye
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VOLEYBOL
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14.00 Ziraat Bankası - İkbal Afyon Bld. Yüntaş
14.00 İstanbul BBSK - Jeopark Kula Bld.
17.00 Arhavi Bld. - Fenerbahçe
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ATLETİZM
- Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nın 24. edisyonu, Ataköy Atletizm Salonu'nda 20 ülkenin katılımıyla yapılacak.