16 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Stanislav Çerçesov: Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir

"Dünya Kupası Türkiye'de gerçekleşirse çok iyi geçer"

Rusya Futbol Milli Takımı Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, "Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir. Türkiye futbol ülkesi, Türk milleti çok duygusal, futbolu çok seviyor. Türkiye'de statlar, oteller, tesisler dünya seviyesinde. Türk milleti de misafirperver. O nedenle Dünya Kupası Türkiye'de gerçekleşirse çok iyi geçer" dedi.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Akhisarspor - MKE Ankaragücü

16.00 Bursaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor

FENERBAHÇE

15.00 Göztepe Parkı - Bağdat Caddesi'nde toplanacak olan Fenerbahçeli taraftarlar stada kadar yürüyecek.

GALATASARAY

- Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Hatayspor - Adana Demirspor

13.30 Ümraniyespor - Balıkesirspor Baltok

16.00 Altay - Boluspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

15.00 Celta Vigo - Levante (Okay Yokuşlu - Emre Mor)

17.30 Stuttgart - RB Leipzig (Ozan Kabak)

17.30 Wolfsburg - Mainz 05 (Yunus Mallı)

- TFF 2. ve 3. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

- Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final

16.00 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan

19.00 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Galatasaray

14.00 OGM Ormanspor - Kırçiçeği Bodrum Basketbol

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediye

17.00 İzmit Belediyespor - Mersin BŞB

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

14.00 Ziraat Bankası - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

14.00 İstanbul BBSK - Jeopark Kula Bld.

17.00 Arhavi Bld. - Fenerbahçe

16.00 Arkas Spor - İnegöl Bld.

ATLETİZM

- Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nın 24. edisyonu, Ataköy Atletizm Salonu'nda 20 ülkenin katılımıyla yapılacak.