16 OCAK PAZARTESİ SPOR GÜNDEMİ

YILDIRIM PFDK'YA SEVK EDİLİYOR
Adanaspor maçı sonrası, "Ülkede hakem terörü var " açıklaması yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, PFDK'ya sevki konusu ve hak mahrumiyeti cezası alması gündemde.
EKİCİ HALA SORU İŞARETİ
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasınad mekik dokuyan Trabzonspor'lu futbolcunun durumu belirisizliğini koruyor. Aziz Yıldırım, "Biz kimseyi ayartmadık. Bu yakıştırmayı yapanlar utansın" dedi.
SPOR TOTO SÜPER LİG
19:00 Osmanlispor - Beşiktaş
TÜRKİYE 1.LİG
18:30 Giresunspor - Gaziantep B.Ş
GALATASARAY
11.00 ZTK Elazığspor maçı hazırlıkları tamamlanacak
14.30 Sarı Kırmızılar Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Elazığ'a hareket edecek.
FENERBAHÇE
ZTK Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19:00 Fildişi Sahili-Togo
22:00 DR Kongo-Fas
KADINLAR KUPA VOLEY (Yarı final)
16.00 VakıfBank - Bursa Büyükşehir Belediyespor
19.00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe