16 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

Süper Lig'de son 5 haftaya Galatasaray lider girdi. 60 puan ile zirveye yeniden yerleşen sarı-kırmızılı ekibi 59 puan ile Beşiktaş, aynı puan ile Başakşehir takip ediyor. 4. sıradaki Fenerbahçe'nin 57 puanı bulunuyor. 5. sıradaki Trabzonspor haftanın kapanış maçında Osmanlıspor deplasmanında mücadele edecek

(ÖZEL ANALİZ) İstifadan zirveye; Aykut Kocaman

Kocaman, 12'nci hafta itibari ile 18 haftada 40 puan topladı ve bu süreci lider tamamladı

(ÖZEL ANALİZ) Galatasaray 3 deplasman maçıyla kendisinin ve ligin kaderini belirleyecek

Aslan sezon sonuna kadar liderliği bırakmak istemiyor

7 mağlubiyetin tamamı dış sahada

Zirvenin yolu deplasmanlardan geçiyor

(ÖZEL ANALİZ) Abdullah Avcı, Fatih Terim karşısında ilk kez yenildi.

Öte yandan Medipol Başakşehir adeta düşenin dostu. Medipol Başakşehir, ligde şampiyonluk yarışı verdiği rakiplerine karşı başarılı sonuçlar alırken geçen sene olduğu gibi bu sene de küme düşme korkusu yaşayan ekiplere karşı puan kayıplarıyla büyük bir avantaj kaybetti.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20:00 Osmanlıspor - Trabzonspor

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda kupa mesaisi başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11:00 Kulübün eski başkan ve efsane sporcularından "Baba" Hakkı Yeten, vefatının 29. yılında kabri başında anılacak (Zincirlikuyu Mezarlığı)

18:00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlanacak.

TRABZONSPOR

10:30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek

11:30 Yakın Doğu Üniversitesi, Final Four öncesinde medya günü düzenleyecek (Maltepe Pamukspor Tesisleri)

11:00 Kenan Sofuoğlu, Türk Yoğun Bakım Derneği'nin 40. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(Ceylan Intercontinental Hotel - Taksim)

ETNOSPOR

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ETNOSPOR Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenleyecek (Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi)

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

18:00 Adanaspor - Boluspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

21:30 Mainz 05 - Freiburg

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Darüşşafaka