16 Mayıs Salı Spor Gündemi

SÜPER LİG'DE SON 270 DAKİKA

Bursaspor virajını, zorlanmasına rağmen üç puanla dönen Beşiktaş, bu hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Başakşehir ise deplasmandaTrabzonspor karşısında galibiyet kovalayacak. 32'inci haftadan sonra şampiyonluk yarışı kızışacağa benziyor.

GÜNEŞ, "CENK KRAL OLABİLİRDİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Cenk Tosun kral olabilirdi. Ancak şansız haftalar geçirdi" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü, hakem kararlarının bir standardı olması gerektiğinin altını çizdi.

ÜMRANİYE'DE ŞAMPİYONLUK TEZAHÜRATI

Bursaspor'u deplasmanda yenerek Başakşehir'le arasındaki puan fakını yeniden 2 puana çıkartan Beşiktaş kafilesini gece yarısı taraftarlar karşıladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde, Beşiktaş otobüsü "Şampiyon sesleri" ve meşale yakılarak karşılandı.

ATİBA TOPARLANAMADI

Beşiktaş'ın orta sahadaki rekortmen futbolcusu Atiba, Bursaspor karşısında iyi bir perfromans ortaya koyamadı. Atiba'nın, Kasımpaşa karşısında ilkonbire girme şansı hafta içinde yapacağı çalışmada göstereceği çıkışa bağlı olacak.

BURSASPOR'A CEZA KAPIDA

Beşiktaş maçında sahaya yabancı madde yağdıran ve daha sonra maçın durmasına neden olan taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Yeşil-Beyazlı kulübün bugün PFDK'na sevk edimlmesi bekleniyor.

BURSA'DA, BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA TAŞLI SALDIRI

Bursaspor - Beşiktaş maçının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlara, stadyum çevresinde ve İstanbul Otobanı girişinde taşlı saldırı düzenlendi. Taşlı saldırının ardından otobüslerden inen siyah-beyazlı taraftarlara, polis ekipleri müdahale etti. Beşiktaş taraftarları daha sonra polis eskortluğunda kentten ayrıldı.

DÜNYA ŞAMPİYONU VAKIFBANK'I KİMSE KARŞILAMADI, SADECE VARDI

VakıfBank İstanbul'a geldi. Havalimanında 2.'inci kez Dünya Şampiyonu olan kafileyi hiç kimsenin karşılamaması nedeniyle, şampiyon takım buruk bir biçimde dağıldı. Sadece Doğan Haber Ajansı kameraları şampiyon takım ile röportaj yaptı.

THY EUROLEAGUE FİNAL-FOUR'A DOĞRU

10.30 Euroleague Basketball ile SEK arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak. Törene Euroleague Basketball CEO'su Jordi Bertomeu da katılacak.

FENERBAHÇE

-Kupadaki M.Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlanacak

GALATASARAY

-Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürecek

U17 MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.45 UEFA Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye-İngiltere ile karşı karşıya gelecek (Zapresic Stadyumu)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR

20.45 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (ilk maç 2-3)

TFF 2. LİG PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇLARI

16.00 Gümüşhane-Kastamonu

16.00 Amedspor-Erzurumspor

PFDK KARARLARI AÇIKLANACAK

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI

-Bakü'de düzenlenen oyunlarda atletizm müsabakaları başlayacak.

Atıcılık, boks, halter, sutopu, tekvando ve yüzme müsabakaları devam edecek.

