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16 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa 16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor 19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 19:00 Beşiktaş - Göztepe GALATASARAY 13:00 Sarı-kırmızılı...

16 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
19:00 Beşiktaş - Göztepe

GALATASARAY
13:00 Sarı-kırmızılı ekipte Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
- Sarı-kırmızılılar, Bursa'ya gidecek
- Takımın kentte karşılanışı

SPOR TOTO 1. LİG
13:30 Ümraniyespor - Gazişehir Gaziantep
13:30 Birevim Elazığspor - Adana Demirspor
16:00 Giresunspor - İstanbulspor
16:00 Osmanlıspor - Hatayspor

TFF 2. Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 27'nci hafta maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL
17:30 Stuttgart - Hoffenheim (Ozan Kabak)
17:30 Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf (Yunus Mallı)
18:00 Burnley - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
13.30 Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli olacak. Türkiye, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela ile kura çekimine dördüncü torbadan dahil olacak.

VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi Çeyrek Final
15.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor - VakıfBank (Cengiz Göllü)

- Kupa Volley
14:00 İstanbul BBSK - Galatasaray
17:00 Halkbank - Fenerbahçe

BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
13:00 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom
15:15 Pınar Karşıyaka - Banvit
17:30 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol
17:30 Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta
20:00 Anadolu Efes - Arel Üniversitesi
- KBSL
14:00 Mersin BŞB  - OGM Orman Gençlik
14:00 Kırçiçeği Bodrum - Kayseri Basketbol SK

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