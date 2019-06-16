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16 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE 10.00 Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.  17.00 EYÜP KARADAYI son yolculuğuna uğurlanacak Eyüp Karadayı'nın cenazesi, İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde...

16 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
10.00 Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak. 

17.00 EYÜP KARADAYI son yolculuğuna uğurlanacak
Eyüp Karadayı'nın cenazesi, İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ 
Başkent kulübünün olağan genel kurulu toplanacak.

VOLEYBOL
18.10 A Milli Erkek Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Letonya ile karşı karşıya gelecek.

COPA AMERİKA
01.00 Arjantin - Kolombiya
22.00 Paraguay - Katar

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