16 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ - Başkan Fikret Orman, Antalya'da siyah beyazlı taraftarlara seslendi. "İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım" diyen Orman, “Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların...
BEŞİKTAŞ
- Başkan Fikret Orman, Antalya'da siyah beyazlı taraftarlara seslendi. "İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım" diyen Orman, “Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmayacağını hep gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
10.30 Başkan adayı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek.
11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek. (Basına kapalı)
13.00 Başkan adayı Hürser Tekinoktay basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
15.00 BJK Yusuf Tunaoğlu Futbol Yönetim Merkezi, Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı törenle açılacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları yapılacak antrenmanla sürecek.
FENERBAHÇE
- Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
- EuroLeague Kadınlar
19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - UNI Girona
- EuroCup Kadınlar
19.30 Galatasaray - Lulea BBK
- FIBA Şampiyonlar Ligi
19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem
- 7 DAYS Eurocup
21.45 Joventut Badalona - Darüşşafaka Tekfen
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları
18.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.
19.30 Beşiktaş - Fenerbahçe Opet
AMPUTE FUTBOL
- Türkiye Kupası (16-20 Ekim Tokat)
14.00 Ortotek Gaziler-Pendik Engelliler (Açılış maçı)
15.30 Şahinbey Belediyesi Gençlik-TSK Rehabilitasyon Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2