15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sürüyor

Nesrin AYDIN/ANKARA,()

Türkiye Badminton Federasyonu'nun düzenlediği 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da devam ediyor. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen ve 5 gün sürecek olan şampiyonaya 55 şehirden, 211 kulüp ve 875 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın rekor katılıma ulaştığını ifade eden Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Perşembe günü başlayan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nın 3'üncü günündeyiz. Pazartesi günü yapılacak finallerle şampiyona sona erecek. Türkiye genelinden 55 il, 211 kulüp ve 875 sporcu katılmakta. Bu rekor bir katılım" şeklinde konuştu.

"BU ÇOCUKLAR 2024'TE TÜRKİYE'NİN BADMİNYON ALTYAPISI "

Dereceye giren sporcuların önümüzdeki Türkiye'de yapılacak U17 Uluslararası turnuvaya katılacaklarını belirten Özmekik, "Kasım ayında U15 Uluslararası Türkiye şampiyonası var 7-10 Kasım tarihleri arasında. Ardından eğer yapılırsa 15 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası'na katılacaklar ve önümüzdeki yıllarda inşallah 2024 sürecinde Türkiye'nin badmintonda alt yapısını oluşturacaklar. Bu sene ilk defa bu kadar büyük bir katılım oldu. 875 sporcu ile federasyon başkanlığı dönemi süresinde en yüksek katılımı sağlamış olduk. Bu açıdan mutluyuz, salonun her tarafı dolu. Tribünleri dahi açamadık, çünkü 9 kort var ve 9 kortu kullanabilmek için tribünleri açtığımız zaman da 6 korta düşüyor. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi cıvıl cıvıl. Çocukları zapt etmek çok zor, çok hareketliler. Onların neşelenmesi mutlu olması bizleri de neşelendiriyor, mutlu ediyor. Bize kaynakları temin eden Spor Toto'ya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Murat Özmekik'in açıklamaları

-Maçlardan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)



