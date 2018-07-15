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15 Temmuz Şehitleri Koşusu'nun kazananı King Serkan

Ali DANAŞ / İSTANBUL () -  15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Koşusu'nu Erhan Yavuz'un jokeyliğini yaptığı King Serkan kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda ilk kez düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Koşusu,...

15 Temmuz Şehitleri Koşusu'nun kazananı King Serkan

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - 

15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Koşusu'nu Erhan Yavuz'un jokeyliğini yaptığı King Serkan kazandı.
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda ilk kez düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Koşusu, bugün saat 17.00'de koşuldu. Geçmiş koşu performansları parlak, 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının mücadele verdiği 15 Temmuz Şehitleri Koşusu'nu Murat Şen'in sahibi olduğu, Erhan Yavuz'un jokeyliğini yaptığı King Serkan kazandı.
Son 7 koşusundan 6'ncı birinciliğini çıkarmayı başaran King Serkan, son olarak Gazi Koşusu'nun da düzenlendiği 1 Temmuz tarihinde katıldığı Anafartalar Koşusu'nda start almış ve bugünkü jokeyi Erhan Yavuz ile bu koşudan galip ayrılmayı başarmıştı.
Sentetik pistte 2000 metre mesafeli 15 Temmuz Şehitleri Koşusu'nun ikincisi Gökhan Kocakaya idaresindeki El Nino olurken, üçüncülüğü Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Sharpa oldu.
Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına Kıvılcım Şen'e kupasını, TJK Başkanı Serdal Adalı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yarıştan detaylar
- Ödül töreninden detaylar

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