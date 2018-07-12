15 Temmuz Şehitleri Erciyes'te anılacak

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HACILAR Belediyesi ev sahipliğinde, Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Erciyes Zirve Tırmanışı ve Sütdonduran Kampı 14-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Türkiye’den çok sayıda dağcının katılacağı etkinlik hakkında açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Doğan Ekici, bu yıl 24’üncü kez gerçekleştirileceği faaliyetin, 14 - 15 Temmuz tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Başkan Ekici, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma Erciyes Zirve Tırmanışı ve Sütdonduran Kampımıza her yıl olduğu gibi bu yılda en iyi şekilde hazırlandık. Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkmak için gelen sporcularımızın yanı sıra kampa katılmak için 2700 rakımlı Sütdonduran yaylasına gelen doğasever vatandaşlarımızı da misafir etmekten mutluluk duyacağız. Kampımız 14 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Dağcılarımız 15 Temmuz Pazar günü saat 03.00'te gruplar halinde 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’nın zirvesine tırmanacaklar. Kampta kalan doğasever vatandaşlarımız için de saat 09.00'da Sarıgöl ve buzullar bölgesinde çevre yürüyüşü düzenleyeceğiz” dedi.

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