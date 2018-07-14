Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

15 Temmuz Şehit kadın komiserleri adına havalı tabanca yarışması düzenlendi

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,() Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Garnizon Komutanlığı işbirliği ile 15 Temmuz Şehitleri Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit adına yapılan havalı tabanca yarışmasında derece giren sporcular törenle...

15 Temmuz Şehit kadın komiserleri adına havalı tabanca yarışması düzenlendi

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,()

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Garnizon Komutanlığı işbirliği ile 15 Temmuz Şehitleri Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit adına yapılan havalı tabanca yarışmasında derece giren sporcular törenle ödüllendirildi.
2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan ödül törenine Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, 15 Temmuz Şehitleri Kübra Doğunay ve Cennet Yiğit'in anne ve babaları ve sporcuların aileleri katıldı.
Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, son dönemlerde Emniyet Müdürlüğü ve Garnizon Komutanlığı katkıları ile atıcılık sporunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve düzenlenen uluslararası yarışmalarda başarıların geldiğini ifade etti.
15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye ise yaptığı konuşmada, "Kızımı 2 yıl önce kaybettim, ancak törende de gösteriyor ki nice Cennetler, Kübralar yaşayacak. Onların hepsi benim evladım" dedi.
Zaman zaman duygulu anların yaşandığı törende büyük kadınlar, büyük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, minik erkekler ve kadınlar dalında derece giren sporculara Garnizon Komutanı Ercan Teke ve şehit aileleri tarafından madalyaları verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325