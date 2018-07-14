15 Temmuz Şehit kadın komiserleri adına havalı tabanca yarışması düzenlendi

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,()

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Garnizon Komutanlığı işbirliği ile 15 Temmuz Şehitleri Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit adına yapılan havalı tabanca yarışmasında derece giren sporcular törenle ödüllendirildi.

2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan ödül törenine Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, 15 Temmuz Şehitleri Kübra Doğunay ve Cennet Yiğit'in anne ve babaları ve sporcuların aileleri katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, son dönemlerde Emniyet Müdürlüğü ve Garnizon Komutanlığı katkıları ile atıcılık sporunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve düzenlenen uluslararası yarışmalarda başarıların geldiğini ifade etti.

15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye ise yaptığı konuşmada, "Kızımı 2 yıl önce kaybettim, ancak törende de gösteriyor ki nice Cennetler, Kübralar yaşayacak. Onların hepsi benim evladım" dedi.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı törende büyük kadınlar, büyük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, minik erkekler ve kadınlar dalında derece giren sporculara Garnizon Komutanı Ercan Teke ve şehit aileleri tarafından madalyaları verildi.

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