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15 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

FIFA 2018 DÜNYA KUPASI FİNALİ 18:00 Fransa - Hırvatistan BEŞİKTAŞ Siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına hazırlık maçıyla devam edecek. 15:00 CSKA Moskova - Beşiktaş   FENERBAHÇE 11.00 Yeni sezon çalışmaları...

15 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

FIFA 2018 DÜNYA KUPASI FİNALİ
18:00 Fransa - Hırvatistan

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına hazırlık maçıyla devam edecek.
15:00 CSKA Moskova - Beşiktaş  

FENERBAHÇE
11.00 Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe'de çalışmalar sürecek.
12.30 Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak 

GALATASARAY
11:00 - 18:30 Sarı-kırmızılılar, 1 günlük iznin ardından İsviçre kampındaki çalışmalarını çift idmanla sürdürecek. 
Sarı-Kırmızılı ekibin genç kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban'ın basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

TRABZONSPOR
13.00 Bordo-mavililer, Slovenya'da kampındaki ilk hazırlık maçını Slovenya NK Triglav Kranj takımı ile oynayacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KOŞUSU
17:00 15 Temmuz Şehitleri Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Sentetik pistte 2100 metre mesafede koşulacak yarışta safkan atlar yer alacak. 

HAZIRLIK MAÇI
11:00 Göztepe - Altınordu

YÜZME
13 Yaş erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası, Yıldız - Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım seçmeleri tamamlanacak.
 

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