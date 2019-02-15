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15 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ SONA ERECEK 17.30 FIFA Başkanı Infantino basın toplantısı düzenleyecek (Shangri-La Bosphorus) (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım...

15 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ SONA ERECEK
17.30 FIFA Başkanı Infantino basın toplantısı düzenleyecek (Shangri-La Bosphorus)
(Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen dün akşamki ziyarette; Yıldırım Demirören ve Gianni Infantino arasında yapılan görüşmelerin ardından ziyaret kapsamında FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile maçlar oynadı. Mavi, beyaz, turuncu ve kırmızı takımlar arasında gerçekleştirilen turnuvada FIFA Başkanı Infantino, Mavi takım formasıyla sahaya çıktı. 4 takımın birbirleriyle yaptığı maçların ardından turnuvayı Infantino'nun da yer aldığı Mavi takım kazandı. Karşılaşmaların ardından sahada yer alan herkese madalya verilirken, turnuvanın birincisi Mavi takıma kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören verdi. 
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde  incelemelerde bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Riva VAR Merkezi'ni gezdi. Başkan Demirören'den bilgiler alan Gianni Infantino, merkezin etkileyici ve örnek olduğunu belirtti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde Yıldırım Demirören, Gianni Infantino'ya hediye takdim etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ev sahipliği için TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür etmesiyle ziyaret sona erdi. -GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş 

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Gençlerbirliği

GALATASARAY 
-Sarı-Kırmızılı takım, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak

FENERBAHÇE 
Sarı-Lacivertli ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

BASKETBOL 
12.30 34'üncü Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen 4 ekibin katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek 

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