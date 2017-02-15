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15 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi...

 İstanbul () - EURO2024 İÇİN TÜRKİYE'NİN ADAYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK 10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na...

15 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi...

 İstanbul () - EURO2024 İÇİN TÜRKİYE'NİN ADAYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacak (Riva)

(*CANLI vermeyi planlamaktayız)

GALATASARAY

11.00 Nebil Özgentürk'ün Vestel'in sponsorluğunda hazırladığı "Spor'un Aslanları" belgeselinin tanıtım toplantısı yapılacak. Toplantıya Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın katılacak (TT Arena)

17.00 Riekerink ile yollarını ayıran Sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürecek. IGOR TUDOR'un bugünkü idmanla takımın başına geçmesi bekleniyor

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-Lacivertli takım Krasnodar'a gidecek

18.00 Dick Advocaat ve bir futbolcu basın toplantısına katılacak (Stad)

18.30 Krasnodar maçının son çalışması yapılacak (Stad)

KRASNODAR

12:30 Krasnodar basın toplantısı (Stad)

15:30 Krasnodar antrenman (Chetuk Antrenman Tesisleri)

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah-Beyazlı takım İsrail'e gidecek

21.30 Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısına katılacak

22.00 Beşiktaş maçın son çalışmasını yapacak

HAPOEL BEER SHEVA

19:30 basın toplantısı

20.00 idman

OSMANLISPOR

19.00 Olympiakos maçı öncesi Mustafa Reşit Akçay ve 1 futbolcu basın toplantısına katılacak

19.30 Antrenman

ŞAMPİYONLAR LİGİ

22.45 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

22.45 Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya)

VOLEYBOL

15:00 İdmanocağı - Çanakkale Bld. (19 Mayıs Spor Salonu)

16:00 Beşiktaş - VakıfBank (Burhan Felek Voleybol Salonu)

17:00 Sarıyer Bld. - Galatasaray (Bahçeköy Orman Fak. Spor Salonu)

17:30 Eczacıbaşı - Halkbank (Eczacıbaşı Spor Salonu)

17:30 Nilüfer Bld. - Seramiksan (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

19:00 Fenerbahçe - Bursa B.Şehir Bld. (Metro Enerji Spor Salonu)

EYOF Avrupa Gençlik Olimpiyatı Erzurum'da devam ediyor

9.45 BIATHLON Erkekler

12.45 BIATHLON Kızlar

10.00 ALP DISIPLINI

10.00 ARTISTIK PATINAJ Kızlar

15.30 ARTISTIK PATINAJ Erkekler

15.00 BUZ HOKEYI Fransa-Türkiye

SÜRAT PATENI

13.00 KAYAKLA ATLAMA Kızlar

13.30 KAYAKLA ATLAMA Erkekler

10.00 SNOWBOARD Kızlar

10.30 SNOWBOARD Erkekler

ATLETİZM

12.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek İstanbul Indoor Cup tanıtım toplantısı gerçekleşecek (Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu-Ataköy)

BASKETBOL

-İntegral Forex Türkiye Kupası-(ANKARA)

17:30 Yeşilgiresun Belediyespor - Pınar Karşıyaka

20:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe

-Euroleague Kadınlar-

19:00 Uniqa Sopron - Hatay BŞB.

19:30 Mersin BŞB - Wisla Krakow

20:00 ZVVZ USK Praha - Fenerbahçe

 

 

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