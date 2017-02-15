15 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi...

İstanbul () - EURO2024 İÇİN TÜRKİYE'NİN ADAYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK
10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacak (Riva)
(*CANLI vermeyi planlamaktayız)
GALATASARAY
11.00 Nebil Özgentürk'ün Vestel'in sponsorluğunda hazırladığı "Spor'un Aslanları" belgeselinin tanıtım toplantısı yapılacak. Toplantıya Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın katılacak (TT Arena)
17.00 Riekerink ile yollarını ayıran Sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürecek. IGOR TUDOR'un bugünkü idmanla takımın başına geçmesi bekleniyor
FENERBAHÇE
11.00 Sarı-Lacivertli takım Krasnodar'a gidecek
18.00 Dick Advocaat ve bir futbolcu basın toplantısına katılacak (Stad)
18.30 Krasnodar maçının son çalışması yapılacak (Stad)
KRASNODAR
12:30 Krasnodar basın toplantısı (Stad)
15:30 Krasnodar antrenman (Chetuk Antrenman Tesisleri)
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-Beyazlı takım İsrail'e gidecek
21.30 Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısına katılacak
22.00 Beşiktaş maçın son çalışmasını yapacak
HAPOEL BEER SHEVA
19:30 basın toplantısı
20.00 idman
OSMANLISPOR
19.00 Olympiakos maçı öncesi Mustafa Reşit Akçay ve 1 futbolcu basın toplantısına katılacak
19.30 Antrenman
ŞAMPİYONLAR LİGİ
22.45 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
22.45 Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya)
VOLEYBOL
15:00 İdmanocağı - Çanakkale Bld. (19 Mayıs Spor Salonu)
16:00 Beşiktaş - VakıfBank (Burhan Felek Voleybol Salonu)
17:00 Sarıyer Bld. - Galatasaray (Bahçeköy Orman Fak. Spor Salonu)
17:30 Eczacıbaşı - Halkbank (Eczacıbaşı Spor Salonu)
17:30 Nilüfer Bld. - Seramiksan (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
19:00 Fenerbahçe - Bursa B.Şehir Bld. (Metro Enerji Spor Salonu)
EYOF Avrupa Gençlik Olimpiyatı Erzurum'da devam ediyor
9.45 BIATHLON Erkekler
12.45 BIATHLON Kızlar
10.00 ALP DISIPLINI
10.00 ARTISTIK PATINAJ Kızlar
15.30 ARTISTIK PATINAJ Erkekler
15.00 BUZ HOKEYI Fransa-Türkiye
SÜRAT PATENI
13.00 KAYAKLA ATLAMA Kızlar
13.30 KAYAKLA ATLAMA Erkekler
10.00 SNOWBOARD Kızlar
10.30 SNOWBOARD Erkekler
ATLETİZM
12.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek İstanbul Indoor Cup tanıtım toplantısı gerçekleşecek (Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu-Ataköy)
BASKETBOL
-İntegral Forex Türkiye Kupası-(ANKARA)
17:30 Yeşilgiresun Belediyespor - Pınar Karşıyaka
20:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe
-Euroleague Kadınlar-
19:00 Uniqa Sopron - Hatay BŞB.
19:30 Mersin BŞB - Wisla Krakow
20:00 ZVVZ USK Praha - Fenerbahçe