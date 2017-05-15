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15 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG  20.00 Bursaspor - Beşiktaş 09.30 Beşiktaş taraftarı Vodafone Arena'da toplanacak  11.30 Siyah Beyazlı taraftarlar otobüslerle Bursa'ya hareket edecek  Osmangazi Köprüsü'nden 50 otobüs ile geçecekler ve Bursa'ya ulaşacaklar  GALATASARAY  13.30...

15 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 
20.00 Bursaspor - Beşiktaş

09.30 Beşiktaş taraftarı Vodafone Arena'da toplanacak 
11.30 Siyah Beyazlı taraftarlar otobüslerle Bursa'ya hareket edecek 
Osmangazi Köprüsü'nden 50 otobüs ile geçecekler ve Bursa'ya ulaşacaklar 

GALATASARAY 
13.30 Galatasaray Kulübü olağan Divan Kurulu toplantısı düzenlenecek (Gayrettepe Dedeman Otel) 

AVRUPA'DAN FUTBOL 
22.00 Premier Lig şampiyonu Chelsea sahasında Watford ile karşılaşacak 
 
SÜPER LİG'e çıkan Yeni Malatyaspor ve Sivasspor şehirlerini sevince boğdu. (*Kutlama görüntüleri abonelere geçildi)

TFF 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI TAMAMLANDI
2. Lige çıkmayı başaran Sakaryaspor ve Altay'da taraftarlar gece kutlama yaptı. (*Kutlama görüntüleri abonelere geçildi)

TFF 2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI İSE YARIN OYNANACAK 
Gümüşhane-Kastamonu ve Amedspor-Erzurumspor mücadeleleri oynanacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Kupada yarı final rövanş maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak (Salı 20.45 A.Konyaspor-Kasımpaşa, Çarşamba 20.45 Fenerbahçe-M.Başakşehir)

4. İSLAM DAYANIŞMA OYUNLARI BAKÜ'DE DEVAM EDECEK
Milliler, atıcılık, boks, cimnastik, halter, judo, sutopu, tenis, voleybol, futbol ve yüzme branşında madalya mücadelesi verecek.

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