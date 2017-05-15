15 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Bursaspor - Beşiktaş
09.30 Beşiktaş taraftarı Vodafone Arena'da toplanacak
11.30 Siyah Beyazlı taraftarlar otobüslerle Bursa'ya hareket edecek
Osmangazi Köprüsü'nden 50 otobüs ile geçecekler ve Bursa'ya ulaşacaklar
GALATASARAY
13.30 Galatasaray Kulübü olağan Divan Kurulu toplantısı düzenlenecek (Gayrettepe Dedeman Otel)
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.00 Premier Lig şampiyonu Chelsea sahasında Watford ile karşılaşacak
SÜPER LİG'e çıkan Yeni Malatyaspor ve Sivasspor şehirlerini sevince boğdu. (*Kutlama görüntüleri abonelere geçildi)
TFF 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI TAMAMLANDI
2. Lige çıkmayı başaran Sakaryaspor ve Altay'da taraftarlar gece kutlama yaptı. (*Kutlama görüntüleri abonelere geçildi)
TFF 2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI İSE YARIN OYNANACAK
Gümüşhane-Kastamonu ve Amedspor-Erzurumspor mücadeleleri oynanacak
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Kupada yarı final rövanş maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak (Salı 20.45 A.Konyaspor-Kasımpaşa, Çarşamba 20.45 Fenerbahçe-M.Başakşehir)
4. İSLAM DAYANIŞMA OYUNLARI BAKÜ'DE DEVAM EDECEK
Milliler, atıcılık, boks, cimnastik, halter, judo, sutopu, tenis, voleybol, futbol ve yüzme branşında madalya mücadelesi verecek.