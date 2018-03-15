15 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNE DOĞRU

-Galatasaray derbi galibiyetine hasret

-Son 10 maçta 6 yenilgi, 4 beraberlik

-En son galibiyet 2015'te

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-Galatasaray'ın yabancıları, Ülker Stadyumu'na da yabancı!

-Sarı kırmızılı takımda Muslera hariç Ülker Stadyumu'nda Galatasaray forması giyen yabancı futbolcu yok

-Kadrodaki 8 Türk futbolcu, daha önce Fenerbahçe deplasmanında sarı kırmızılı formayı terletmişti

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-Fenerbahçe'de 10 oyuncu Kadıköy'de Galatasaray derbisi heyecanı yaşamadı

-Kadıköy'de oynanan derbi karşılaşmalarında son 19 yılda Fenerbahçe, Galatasaray'a mağlup olmuyor. Son olarak 22 Aralık 1999'da Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray Hakan Şükür ve Marcio'nun attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

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FENERBAHÇE

11.00 Merhum Halit Deringör için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek.

13.19 Törenin ardından Halit Deringör, Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

-Sarı-lacivertlilerde derbi maçın hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılarda derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

10.15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısında konuşacak.

11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu rövanş maçları oynanacak.

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi

22.00 Brose Baskets Bamberg - Anadolu Efes

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

12.00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Beşiktaş

14.00 İnegöl Bld. - Jeopark Kula Bld.

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

12.00 İlbank - Çanakkale Bld.

14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Seramiksan