15 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
- A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrolarının açıklanması bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ
- Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
19.00 Eskişehirspor - Altınordu
BEŞİKTAŞ
18.00 Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.
GALATASARAY
16.30 Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.
BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa
VOLEYBOL
- Kupa Volley
12.00 Maliye Piyango - İstanbul BBSK
15.00 Galatasaray - Tokat Bld. Plevne
17.00 Halkbank - Ziraat Bankası
19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe