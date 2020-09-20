15. İstanbul Yarı Maratonu'nunda İBB'li sporcular birinci oldu

Dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesinde Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu tamamlandı. Pandemi önlemleri ve katılımcı sınırlaması ile yapılan koşuda 2.500 sporcu mücadele etti. Yeni normal dönemin üst düzey hijyen standartlarıyla gerçekleşen Altın Kategorideki ilk yarışını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Sezgin Ataç ve Fatma Demir birinci tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Yarı Maratonu, “Çevre İçin Koş” sloganıyla koşuldu. World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren ve Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulan yarışa, bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle 2.500 koşucu katıldı. Yeni normal dönemin Altın Kategorideki ilk yarışının startını; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Yasin Taş, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Arif Gürkan Alpay, SPOR İSTANBUL Genel Müdürü İ. Renay Onur, İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar, UGETAM Genel Müdürü İbrahim Edin, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk birlikte verdi.

47 elit atletin koştuğu yarışta Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayan sporcular, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışı sürdürdü. Eyüp'ten dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı'da bitiş çizgisine ulaştı.

İBB’Lİ SPORCULAR BİRİNCİ GELDİ

Pandemiye dair tüm etkinlik önlemlerinin alındığı yarışa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) sporcuları damga vurdu. Erkeklerde 1.03.16’lık derecesiyle Sezgin Ataç birincilik kürsüsüne çıktı. Ataç bu derecesiyle ‘Tüm zamanlarda en hızlı 10. Türk’ atlet oldu. Yarışı, erkekler kategorisinde; 1.03.25 ile Adel Mechaal ikinci, 1.03.51’lik süresiyle Benard Cheruiyot Sang üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlarda ise 1.13.17’lik derecesiyle yine bir İstanbul BBSK sporcusu Fatma Demir, yarışı birinci tamamlayarak kürsünün ilk basamağında yer aldı. Demir’i; 1.13.29 ile Daisy Jepto Kimeli ve 1.15.40 süresiyle Esma Aydemir izledi.

PANDEMİ DÖNEMİNİN ALTIN KATEGORİDEKİ İLK YARIŞI

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu, Pandemi döneminde düzenlenen Altın Kategorideki ilk yarı maraton olması sebebiyle, koşu dünyası için yarış kriterlerini belirleyici ve öncü bir rol oynadı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Covit-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi. Başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısı ile 4’er, kişi 5 saniye arayla start aldı. Bekleme alanında yapılan düzenlemelerle sosyal mesafe kurallarına uyularak sporcuların güvenli bir ortamda yarışı tamamlamaları sağlandı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yarı maratonda, atletler için 20, 200 ve 1000. metrelerde maskelerini çıkarmalarına izin verildi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK; SANAL YARI MARATON

Katılımcı kısıtlaması nedeniyle fiziki koşuda yer alamayanlar için ise ilk kez “tek başına bizimle koş!” sloganıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı sanal koşusu düzenlendi. Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonunda 21 km ve 10 km koşmak isteyen koşucular, sanal uygulamayı Play Store ve App Store’dan indirerek (19 - 20 Eylül) bu tarihi etkinlikte yerini aldı. Sporcular bu sayede; diledikleri yerde, kendi seçtikleri parkurda koşuyu tamamladı.

21K PATENLİ KOŞU KATEGORİSİ

Yoğun talep üzerine yeniden açılan 21 kilometre Paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunun büyüleyici manzarasında Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yerini aldı. Saat 09.50’de verilen Patenli Koşu startı ile parkura çıkan sporcular renkli görüntüler yarattı.

GÜVENLİ ALAN UYGULAMASI

Pandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri de ‘Güvenli Alan’ uygulamasıydı. Yarış öncesi sporculardan alınan HES kodlarıyla sağlanan ‘Güvenli Alan’ ile sağlık açısından oluşabilecek tehditler en aza indirgendi. Sporcular, asılan kare kodlarla etkinlik alanına girdi. İçerideki gönüllü ve görevli olarak bulunan tüm personelin güvenli olduğunu gösteren bu uygulama, katılımcılar için güvenli alanı oluşturdu.

YEŞİL MARATON KONSEPTİYLE KOŞULDU

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, bu yılda "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuldu. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler, çipler vb. materyaller geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu.