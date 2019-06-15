15 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
14.30 - 14 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulüpte yöneticilik görevi de yapan eski milli futbolcu Şeref Has için Dereağzı Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Şeref Has, Bebek Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
GALATASARAY
22’nci şampiyonluk Frankfurt'ta yapılacak balo ile kutlanacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler de törene katılacak.
KADINLAR DÜNYA KUPASI
16.00 Hollanda - Kamerun
22.00 Kanada - Yeni Zelanda
COPA AMERİCA
03.30 Brezilya - Bolivya
22.00 Venezuela - Peru
DÜNYA KUPASI U20
- Final
19.00 Ukrayna U20 - Güney Kore U20
BASKETBOL
-Tahincioğlu BSL final serisi 4'üncü maçı oynanacak
17.00 Fenerbahçe - Anadolu Efes
FENERBAHÇE