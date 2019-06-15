15 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

14.30 - 14 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulüpte yöneticilik görevi de yapan eski milli futbolcu Şeref Has için Dereağzı Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Şeref Has, Bebek Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



GALATASARAY

22’nci şampiyonluk Frankfurt'ta yapılacak balo ile kutlanacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler de törene katılacak.



KADINLAR DÜNYA KUPASI

16.00 Hollanda - Kamerun

22.00 Kanada - Yeni Zelanda



COPA AMERİCA

03.30 Brezilya - Bolivya

22.00 Venezuela - Peru



DÜNYA KUPASI U20

- Final

19.00 Ukrayna U20 - Güney Kore U20



BASKETBOL

-Tahincioğlu BSL final serisi 4'üncü maçı oynanacak

17.00 Fenerbahçe - Anadolu Efes