Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

15 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

DÜNYA KUPASI  15:00 Mısır - Uruguay (Trezeguet - Muslera) 18:00 Fas - İran (Nabil Dirar, Younes Belhanda, Khalid Boutaib, Manuel Da Costa) 21:00 Portekiz - İspanya  (Quaresma, Pepe, Beto) Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor FENERBAHÇE Sportif...

15 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

DÜNYA KUPASI 
15:00 Mısır - Uruguay (Trezeguet - Muslera)
18:00 Fas - İran (Nabil Dirar, Younes Belhanda, Khalid Boutaib, Manuel Da Costa)
21:00 Portekiz - İspanya  (Quaresma, Pepe, Beto)

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor

FENERBAHÇE
Sportif Direktör Comolli yeniden yurt dışına çıkarak teknik direktör adayları ile görüşmeler yapmaya başladı. Fransız futbol adamının bir kaç gün içinde raporunu Başkan Ali Koç'a sunması bekleniyor

GALATASARAY
UEFA'nın kararlarının ardından Başkan Mustafa Cengiz, Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim bir araya gelerek strateji belirleyecek. Görüşmenin bayramdan hemen sonra olması bekleniyor
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325