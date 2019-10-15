15 Ekim Salı DHA Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ 10.00 Başkan adaylarından İsmail Ünal basın toplantısı düzenleyecek. 11.30 Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek. (Basına kapalı) 12.00 Siyah-beyazlılarda basketbol takımı için...
BEŞİKTAŞ
10.00 Başkan adaylarından İsmail Ünal basın toplantısı düzenleyecek.
11.30 Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek. (Basına kapalı)
12.00 Siyah-beyazlılarda basketbol takımı için sponsorluk anlaşması imzalanacak. Başkan Fikret Orman'ın gündeme dair açıklamalarda bulunması da bekleniyor.
14.30 Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş JK Fulya Alışveriş Merkezi, Fikret Orman'ın katılımıyla açılacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BOKS
10.00 Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile Elif Güneri Ankara'da basın toplantısı düzenleyecek.
GOLBOL
14.45 Avrupa şampiyonu Kadın Golbol Milli Takımı için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni yapılacak.
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
- D Grubu
21.45 Cebelitarık - Gürcistan
21.45 İsviçre - İrlanda
- F Grubu
21.45 Romanya - Norveç
21.45 Faroe Adaları - Malta
21.45 İsveç - İspanya
- G Grubu
21.45 İsrail - Letonya
- J Grubu
19.00 Finlandiya - Ermenistan
21.45 Yunanistan - Bosna Hersek
21.45 Liechtenstein - İtalya
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
16.00 PTT - VakıfBank
19.00 Türk Hava Yolları - Atlas Global Yeşilyurt
19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas
BASKETBOL
- Erkekler Eurocup
21:00 Venezia - Tofaş
21:45 Unicaja - Galatasaray
- FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi
19:45 Unet Holon - Türk Telekom
19:00 Gaziantep - Peristeri
19:30 PAOK - Beşiktaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2