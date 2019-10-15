15 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

10.00 Başkan adaylarından İsmail Ünal basın toplantısı düzenleyecek.

11.30 Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek. (Basına kapalı)

12.00 Siyah-beyazlılarda basketbol takımı için sponsorluk anlaşması imzalanacak. Başkan Fikret Orman'ın gündeme dair açıklamalarda bulunması da bekleniyor.

14.30 Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş JK Fulya Alışveriş Merkezi, Fikret Orman'ın katılımıyla açılacak.



FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürecek.



GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.



TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.



BOKS

10.00 Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile Elif Güneri Ankara'da basın toplantısı düzenleyecek.



GOLBOL

14.45 Avrupa şampiyonu Kadın Golbol Milli Takımı için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni yapılacak.



2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

- D Grubu

21.45 Cebelitarık - Gürcistan

21.45 İsviçre - İrlanda

- F Grubu

21.45 Romanya - Norveç

21.45 Faroe Adaları - Malta

21.45 İsveç - İspanya

- G Grubu

21.45 İsrail - Letonya

- J Grubu

19.00 Finlandiya - Ermenistan

21.45 Yunanistan - Bosna Hersek

21.45 Liechtenstein - İtalya

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

16.00 PTT - VakıfBank

19.00 Türk Hava Yolları - Atlas Global Yeşilyurt

19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas



BASKETBOL

- Erkekler Eurocup

21:00 Venezia - Tofaş

21:45 Unicaja - Galatasaray

- FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi

19:45 Unet Holon - Türk Telekom

19:00 Gaziantep - Peristeri

19:30 PAOK - Beşiktaş