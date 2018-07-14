14 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

2018 FIFA DÜNYA KUPASI (3'üncülük maçı)
17:00 Belçika - İngiltere
GALATASARAY
-Takım izinli
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını İsviçre kampında sürdürecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
17:30 Akhisarspor - MKE Ankaragücü
19:00 Medipol Başakşehir - 1860 Münih
ANKARA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KOŞUSU
17:00 15 Temmuz Şehitler Koşusu Ankara'daki 75. Yıl Hipodromu'nda koşulacak. G2 koşuda 2 Yaşlı İngiliz tayları mücadele edecek. Çim pistte 1200 metre mesafede yapılacak koşuya 10 safkan katılacak.
KIRKPINAR
657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edilecek.
YÜZME
13 Yaş erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası devam edecek.