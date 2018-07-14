Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

14 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

2018 FIFA DÜNYA KUPASI (3'üncülük maçı) 17:00 Belçika - İngiltere GALATASARAY -Takım izinli BEŞİKTAŞ - Siyah beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. FENERBAHÇE Sarı-lacivertliler hazırlıklarını...

14 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

2018 FIFA DÜNYA KUPASI (3'üncülük maçı)
17:00 Belçika - İngiltere

GALATASARAY
-Takım izinli

BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını İsviçre kampında sürdürecek.

HAZIRLIK MAÇLARI
17:30 Akhisarspor - MKE Ankaragücü
19:00 Medipol Başakşehir - 1860 Münih

ANKARA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KOŞUSU
17:00 15 Temmuz Şehitler Koşusu Ankara'daki 75. Yıl Hipodromu'nda koşulacak. G2 koşuda 2 Yaşlı İngiliz tayları mücadele edecek. Çim pistte 1200 metre mesafede yapılacak koşuya 10 safkan katılacak. 

KIRKPINAR
657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edilecek.

YÜZME
13 Yaş erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası devam edecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325