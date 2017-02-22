1461 Trabzon’da teknik direktör Kural ilk antrenmanına çıktı

SPOR Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon teknik direktör Hüsnü Özkara ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Turgut Kural, takımla ilk antrenmana çıktı.

Ligin 24’üncü haftasında Kastamonu 1966 ile karşılaşacak olan bordo mavi beyazlılar, hazırlıklarını bugün yeni teknik direktörü Turgut Kural yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, sahada yapılan çabukluk çalışması ile devam etti. Son bölümde ise futbolcular yarı sahada yaptığı taktik çalışmasıyla antrenmanı tamamlandı. Tedavileri devam eden Yaser, Semih ve hafif sakatlığı bulunan Hasan Ahmet antrenmanda yer almadı. 1461 Trabzon, yarın yapacağı antrenmanla Kastamonu 1966 maçının hazırlıklarına devam edecek.



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