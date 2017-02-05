1461 Trabzon-Sarıyer: 0-2

TRABZON, ()
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Tamer Okuldaş (xx), Hüseyin Aylak (xx)
1461 TRABZON: İbrahim (xx)- Oktay (xx), Oğulcan (xx), Rasimcan (xx), Erhan (xx), Okan (xx), Cafer (x) (Dk.84 Enes), Savaş (x) (Dk.76 Kaan x), Hasan Ahmet (xx), Hamza (x)(Dk.56 Yüksel x), Ali (xx)
SARIYER: Sadrettin (xxx)- Hüsnü (xx) (Dk.60 Bertul x), Mert (xxx), Oğuz (xxx), Serkan (xxx), Sabutay (xxx), Erkut (xxx), Ensar (xx) (Dk.69 Çınar x), Emrah (xxx), Fırat (xxx), Yaser (xxx) (Dk.86 Seçkin)
GOLLER: Dk.23 Yaser, Dk.80 Erkut (penaltı) (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Rasimcan, Hasan Ahmet, Cafer (1461 Trabzon), Hüsnü, Oğuz, Yaser, Serkan (Sarıyer)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta 1461 Trabzon sahasında. Sarıyer’e 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23’üncü dakikada Yaser ve 80’inci dakikada penaltıdan Erkut kaydetti.
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