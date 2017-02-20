1461 Trabzon Özkara'yla yolunu ayırdı

SPOR Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup takımı 1461 Trabzon, teknik direktörü Hüsnü Özkara ile yolunu ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Hüsnü Özkara ve ekibi ile karşılıklı görüşerek yollarını ayırdı. Kendilerine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

KASTAMONUSPOR 1966 HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bu arada 1461 Trabzon, hafta sonu sahasında Kastamonuspor 1966 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 14.00’da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Yardımcı antrenör Hamit Cihan yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Yaser ve Semih katılmadı. Toplu ısınma koşusunun ardından Etimesgut Belediyespor maçında forma yiyen futbolcular yürüyüş yaparken, yedek futbolcular ise dar alanda taktik ve şut çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı. Bordo mavi beyazlılar, yarın yapılacak çalışmayla Kastamonuspor 1966 maçının hazırlıklarını sürdürecek.



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