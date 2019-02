1461 Trabzon - Muğlaspor: 2-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () -

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz xxx, Mustafa Çevik xxx, Göktuğ Hazar Erel xxx

1461 TRABZON: Bahadır xxx, İsmail xxx, Ahmet xxx, Hasan xxx, Abdurrahim xxx, Arif xxx, Mert xxx, Yağızcan xxx (Dk.90 Buğrahan ?), Müslüm xx (Dk.61 Bekir Can x), Burak xxx, Serhan xxx (Dk.87 Doğukan ?)

MUĞLASPOR: Barış xx, Polat xx, Mustafa xx, Osman x (Dk.46 Hakan Can x), Akın xx, Salim xx (Dk.72 Kutay x), Zeki xx, Sinan xx, Rıdvan x (Dk.62 Mükail x), Murat Can xx, Semih xx

GOLLER: Dk.10 Burak, Dk.59 Ahmet Eren (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Yağızcan, Mert (1461 Trabzon)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 22’nci hafta mücadelesinde 1461 Trabzon, sahasında konuk ettiği Muğlaspor’u 2-0 mağlup etti.