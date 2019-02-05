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1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidildi

Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidilerek, Hakan Zıvalıoğlu'nun yerine Mehmet Birinci getirildi. Ligde son 7 maçını kazanamayan ve 22 puanla...

1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidildi
Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidilerek, Hakan Zıvalıoğlu'nun yerine Mehmet Birinci getirildi.

Ligde son 7 maçını kazanamayan ve 22 puanla alt sıralarda bulunan 1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidildi. Bordo-mavi-beyazlılarda Hamdi Zıvalıoğlu'nun yerine Mehmet Birinci göreve getirilirken, Birinci ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bugün kulübün tesislerinde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon başkanı Haluk Şahin ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. İsmail Sivrikaya, Eyüp Saka, Fatih Bıyık, Ahmet Yılmazer ve Adil Turhan'ın Mehmet Birinci'nin ekibinde yer alacağı belirtildi.

ZIVALIOĞLU VEDALAŞTI

Bu arada karşılıklı anlaşılarak görevinden ayrılan teknik direktör Hamdi Zıvalıoğlu ve ekibi, Haluk Şahin, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.  Zıvalıoğlu ve ekibi, bugün kulüp tesislerine gelerek veda eden Zıvalıoğlu ve ekibi, 1461 Trabzon'un yeni teknik direktörü Mehmet Birinci'ye başarılar diledi.

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