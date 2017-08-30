1461 Trabzon-Arsinspor: 4-5 Ziraat Türkiye Kupası (penaltılarla)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xxx), Özgür Akıncı (xxx) Mustafa Zıvalı (xxx)

1461 TRABZON: Ogün (xx)- Mert (xx), Alihan Tunçer (xx) (Dk.108 Mehmet x), Savaş (xx)(Dk.67 Alihan Aydın x), Yağızcan (xx) (Dk.75 Furkan x), Sefacan (xx), Melih (xx), Rasimcan (xx), Aykut Sevim (xx), Ahmet Eren (xx), Aykut Civelek (xx)

ARSİNSPOR: Ethem (xx)- Caner (xx), Mücahit (xx), Adem (xx), Enes (xx), Miraç (xx), Emrah (xx) (Dk.98 Ahmet x), Recep (x) (Dk.46 Mikail xx), Hami (xx) (Dk.70 Yiğit (x), Özgür (xx), Onur (xx)

SARI KARTLAR: Melih, Sefacan, Rasimcan, Ahmet Eren, Alihan Aydın (1461 Trabzon), Özgür, Adem, Miraç (Arsinspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon, Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup takımı Arsinspor’a penaltı atışlarıyla mağlup oldu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada

Arsinspor seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve bir üst tura yükseldi.

PENALTILAR: Alihan Aydın, Aykut, Furkan, Rasimcan (1461 Trabzon), Mikail, Özgür, Miraç, Ahmet, Onur (Arsinspor)

ARSİNSPORLU EREN’İN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Bu arada karşılaşmanın 95’inci dakikasında Arsinspor’da Emrah Şahinçiftçi 1461 Trabzon’dan Rasimcan ile kafa topu mücadelesinde çarpıştı. Dili boğazına kaçan Emrah’a ilk müdahaleyi takım arkadaşı Özgür yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle kendine gelen oyuncu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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