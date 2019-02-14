14 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ
- Son 32 Turu
20.55 Galatasaray - Benfica
FENERBAHÇE
12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecek
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
16.00 Kafile, Malatya'ya hareket edecek
17.00 Takımın Malatya'da karşılanışı
FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ
- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor. Dün başlayan zirvenin ardından FIFA Başkanı Infantino 15 Şubat Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek
BASKETBOL
- Türkiye Kupası Çeyrek Final
17.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan
VOLEYBOL
- Erkekler Şampiyonlar Ligi
22.30 Knack Roeselare - Halkbank
- Erkekler CEV Cup
22.30 Lindemans AALST - Galatasaray
BİLARDO
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam ediyor
TAEKWONDO
- 8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürüyor