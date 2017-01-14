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14 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor 13:30 Karabükspor - Akhisar Belediyespor 16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor 19:00 Atiker Konyaspor - Galatasaray TFF 1. LİG 13:00 Ümraniyespor - Balıkesirspor 13:00 Yeni...

14 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor

13:30 Karabükspor - Akhisar Belediyespor

16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor

19:00 Atiker Konyaspor - Galatasaray

TFF 1. LİG

13:00 Ümraniyespor - Balıkesirspor

13:00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor

16:00 Elazığspor - Şanlıurfaspor

18:30 Manisaspor - Boluspor

FENERBAHÇE

11.30 Türk Futbol Tarihinin en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anılacak (Büyükada)

Adanaspor maçı hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

11.30 Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü toplantısı yapılacak

22.30 Sarı-kırmızılı takım Konya'dan İstanbul'a dönecek

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

13.00 Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF), Samsun'da düzenleyeceği basın toplantısıyla uluslararası paydaşları, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili açıklamalarda bulunacak (SAMSUN-Atakum Grand Amisos Otel)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI 2017 GABON

- Grup A -

19:00 Gabon - Gine Bissau

22:00 Burkina Faso - Kamerun

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

14:00 Mersin BŞB - MBK Doğuş Hastanesi

14:00 Tosyalı Toyo Osmaniye - Galatasaray

15:30 Fenerbahçe - Botaş

16:00 Bellona AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi

16:00 Adana ASKİ - Yakın Doğu Üniversitesi

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