14 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Eczacıbaşı VitrA'nın smaçörü Hande Baladın: "Ülkemizde bayan sporlarının popülaritesi erkek sporlarına göre daha az" "1'inci hedefimize ulaştık, sıra 2'ncide" "Hedef Şampiyonlar Ligi'nde de kupa" "Genç ve dinamik bir...

14 Nisan 2018 Cumartesi 09:30