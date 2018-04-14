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14 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Eczacıbaşı VitrA'nın smaçörü Hande Baladın: "Ülkemizde bayan sporlarının popülaritesi erkek sporlarına göre daha az" "1'inci hedefimize ulaştık, sıra 2'ncide" "Hedef Şampiyonlar Ligi'nde de kupa" "Genç ve dinamik bir...

14 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Eczacıbaşı VitrA'nın smaçörü Hande Baladın: "Ülkemizde bayan sporlarının popülaritesi erkek sporlarına göre daha az"
"1'inci hedefimize ulaştık, sıra 2'ncide"
"Hedef Şampiyonlar Ligi'nde de kupa"
"Genç ve dinamik bir takıma sahibiz"
"Başarının temeli çalışmak" 

(ÖZEL) Eczacıbaşı VitrA'lı Meliha İsmailoğlu: "Milli takım zamanla başarılı olacaktır"
"Giovanni Guidetti ile çalışmak önemli"
"Önümüzdeki yıl da hedef kupa"
"Genç oyuncuların süre alması gerekiyor"

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
İki takım da hazırlıklarını tamamlayacak

BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor
16:00 Evkur  Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor  
19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe  

SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Denizlispor - Çaykur Rizespor  
15:00 Gazişehir Gaziantep FK - Altınordu  
15:00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü  

TFF 2'inci Lig ve TFF 3'üncü Lig maçlarına devam edilecek.

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Ligi-
13:00 İstanbul BBSK - Banvit
15:15 Trabzonspor - Eskişehir Basket
17:00 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi-
14:00 Bellona AGÜ Spor - Mersin BŞB
14:00 Botaş - Beşiktaş
14:00 Çukurova Basketbol - İstanbul Üniversitesi
14:00 Fenerbahçe - Adana ASKİ 
14:00 Galatasaray - OGM Orman Gençlik
14:00 Hatay BŞB - Yakın Doğu Üniversitesi

EFELER LİGİ
16:00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
15:00 Bursa B.Şehir Bld. - Beşiktaş
17:00 Galatasaray - Fenerbahçe

U17 BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI
20:00 Romanya - Türkiye (FİNAL)

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