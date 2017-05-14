14 MAYIS PAZAR SPOR GÜNDEMİ

2017 KADINLAR DÜNYA KULÜPLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNALİ

13.10 - Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank finalde Rexona SESC ile karşılaşacak

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya maçında rakibi Volero Zürih’e 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

ÇOCUK MARATONU

09.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından "Anneler Günü"nde Türkiye'nin en büyük çocuk maratonu olan "İstanbul Çocuk Maratonu" 3. kez düzenlenecek.

İBB FUTBOL AKADEMİ KAMPI 5. Etabı Ödül Töreni ve Final karşılaşmaları

15.30 İBB Bayrampaşa Stadı

SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI

15.00 Sakaryaspor-Diyarbekirspor

19.00 Altay-Kocaelispor (Antalya)

KADINLAR BASKETBOL LİGİ FİNALİ

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçı oynanacak

15.00 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu)

BEŞİKTAŞ

11.00 Bursaspor maçı hazırlıkları tamamlanacak

15.00 Siyah-Beyazlı takım Bursa'ya hareket edecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Başakşehir, kadro dışı bırakılan futbolcular Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan afedildi

SÜPER LİG

16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor (Osmanlı)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kalyon Arena)

TFF 1. Lig

33. hafta maçlarının tamamı 17.00'de oynanacak

Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediye)

Göztepe-Samsunspor (Bornova)

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor (Malatya İnönü)

Adana Demirspor-Sivasspor (5 Ocak Fatih Terim)

Manisaspor-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

Elazığspor-Balıkesirspor (Elazığ Atatürk)

Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)

Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu (Bandırma 17 Eylül)

AVRUPA LİGLERİ

-Hollanda-

15.30 Feyenoord, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde konuk edeceği Heracles'i yenmesi durumunda 18 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak

15.30 Willem-Ajax (takipcisi Ajax, Feyenoord'un 1 puan gerisinde)

-Fransa-

22.00 - Monaco-Lille (Monaco 1 maç eksiği ile 3 puan önde ve PSG puan kaybederse Monaco da bu akşam şampiyon olabilir)

22.00 - S'Ettienne-PSG

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI

Finalde Hentbol Milli Takımı, erkeklerde Suudi Arabistan ile karşılaşırken, kadınlarda da ev sahibi Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Milli sporcular, atıcılık, boks, cimnastik, halter, judo, karate, tenis ve yüzme branşlarında madalya mücadelesi verecek.