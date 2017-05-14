14 MAYIS PAZAR SPOR GÜNDEMİ

2017 KADINLAR DÜNYA KULÜPLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNALİ
13.10 - Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank finalde Rexona SESC ile karşılaşacak
2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya maçında rakibi Volero Zürih’e 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
ÇOCUK MARATONU
09.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından "Anneler Günü"nde Türkiye'nin en büyük çocuk maratonu olan "İstanbul Çocuk Maratonu" 3. kez düzenlenecek.
İBB FUTBOL AKADEMİ KAMPI 5. Etabı Ödül Töreni ve Final karşılaşmaları
15.30 İBB Bayrampaşa Stadı
SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI
15.00 Sakaryaspor-Diyarbekirspor
19.00 Altay-Kocaelispor (Antalya)
KADINLAR BASKETBOL LİGİ FİNALİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçı oynanacak
15.00 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu)
BEŞİKTAŞ
11.00 Bursaspor maçı hazırlıkları tamamlanacak
15.00 Siyah-Beyazlı takım Bursa'ya hareket edecek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Başakşehir, kadro dışı bırakılan futbolcular Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan afedildi
SÜPER LİG
16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor (Osmanlı)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kalyon Arena)
TFF 1. Lig
33. hafta maçlarının tamamı 17.00'de oynanacak
Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediye)
Göztepe-Samsunspor (Bornova)
Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor (Malatya İnönü)
Adana Demirspor-Sivasspor (5 Ocak Fatih Terim)
Manisaspor-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
Elazığspor-Balıkesirspor (Elazığ Atatürk)
Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)
Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)
Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu (Bandırma 17 Eylül)
AVRUPA LİGLERİ
-Hollanda-
15.30 Feyenoord, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde konuk edeceği Heracles'i yenmesi durumunda 18 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak
15.30 Willem-Ajax (takipcisi Ajax, Feyenoord'un 1 puan gerisinde)
-Fransa-
22.00 - Monaco-Lille (Monaco 1 maç eksiği ile 3 puan önde ve PSG puan kaybederse Monaco da bu akşam şampiyon olabilir)
22.00 - S'Ettienne-PSG
İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI
Finalde Hentbol Milli Takımı, erkeklerde Suudi Arabistan ile karşılaşırken, kadınlarda da ev sahibi Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
Milli sporcular, atıcılık, boks, cimnastik, halter, judo, karate, tenis ve yüzme branşlarında madalya mücadelesi verecek.