14 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı

"Taraftarlar, Selçuk İnan ve Mehmet Topal'a büyük haksızlık yapıyorlar"

"Sosyal medyada bir algı yönetimi var"

"Menajerliğe başlarken misyonumuz Türk oyuncusunun yurtdışına ihracatını sağlamaktı"

"5 senede 7 Türk oyuncusunu Avrupa'ya çıkarttık"

"Selçuk İnan, Mehmet Topal ve Caner Erkin'i 15-16 yaşlarındayken aldık"

"Yabancı kuralını kulüpler doğru kullanamadı. En doğru kullanan Başakşehir ve başarısı ortada"

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah beyazlılarda Göztepe maçının çalışmaları sürecek.

GALATASARAY

- İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

BURSASPOR

17.00 Teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

- Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLACAK

20.55 Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya) (1-2)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya) (0-3)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere) (0-3)

23.00 Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-1)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa) (1-3)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya) (2-2)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-1)

23.00 Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (0-0)

BASKETBOL

- EuroLeague

22.05 Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes

23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen

- Kadınlar EuroCup

18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Famila Schio