Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke

14 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı "Taraftarlar, Selçuk İnan ve Mehmet Topal'a büyük haksızlık yapıyorlar" "Sosyal medyada bir algı yönetimi var" "Menajerliğe başlarken misyonumuz Türk oyuncusunun...

14 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı
"Taraftarlar, Selçuk İnan ve Mehmet Topal'a büyük haksızlık yapıyorlar"
"Sosyal medyada bir algı yönetimi var"
"Menajerliğe başlarken misyonumuz Türk oyuncusunun yurtdışına ihracatını sağlamaktı"
"5 senede 7 Türk oyuncusunu Avrupa'ya çıkarttık"
"Selçuk İnan, Mehmet Topal ve Caner Erkin'i 15-16 yaşlarındayken aldık"
"Yabancı kuralını kulüpler doğru kullanamadı. En doğru kullanan Başakşehir ve başarısı ortada"

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılarda Göztepe maçının çalışmaları sürecek.

GALATASARAY
- İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

BURSASPOR
17.00 Teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

- Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLACAK
20.55 Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya) (1-2)
20.55 Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya) (0-3)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere) (0-3)
23.00 Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-1)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa) (1-3)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya) (2-2)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-1)
23.00 Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (0-0)

BASKETBOL
- EuroLeague
22.05 Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes
23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen
- Kadınlar EuroCup
18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Famila Schio

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328