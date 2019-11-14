14 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi
TÜRKİYE - İZLANDA 20.00 Ay-yıldızlılar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 9'uncu maçında, İzlanda'yı konuk edecek. Milli takımın 19 puanla lider olduğu grupta, İzlanda ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor 22.45...
TÜRKİYE - İZLANDA
20.00 Ay-yıldızlılar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 9'uncu maçında, İzlanda'yı konuk edecek. Milli takımın 19 puanla lider olduğu grupta, İzlanda ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor
22.45 Grupta 19 puanla Türkiye'yi takip eden Fransa ise 3 puanla sonuncu durumdaki Moldova'yı ağırlayacak.
22.45 Gecenin diğer maçında 12 puanla dördüncü sıradaki Arnavutluk, 3 puanla beşinci basamaktaki Andorra ile sahasında karşılaşacak.
GALATASARAY
- 11.00 Sarı-kırmızılı kulüpte seçim yapılıp yapılmayacağı Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacak
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertli ekip, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
BASKETBOL
2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri
- 19.00 Sırbistan - Türkiye
- THY Euroleague
20.30 Anadolu Efes - Zenit
2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
22.45 İngiltere - Karadağ
22.45 Çekya - Kosova
22.45 Sırbistan - Lüksemburg
22.45 Portekiz - Litvanya
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12.00 Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius konuşma yapacak.
14.35 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuşma yapacak
BİNALİ YILDIRIM ALSANCAK VE GÖZTEPE STATLARININ İNŞAATLARINI DENETLEYECEK
- Eski Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki Alsancak Stadı ve Göztepe Stadı'nın inşaatlarını denetleyecek.
- 12.30 TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği seçimli genel kurulu gerçekleştirilecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
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