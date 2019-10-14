14 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu "Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak" "İki takım da sahaya kazanmak için çıkacaklardır" "Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı...
(ÖZEL) Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu
"Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak"
"İki takım da sahaya kazanmak için çıkacaklardır"
"Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum"
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
- H Grubu
21.45 İzlanda-Andorra
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 FRANSA-TÜRKİYE
- A Grubu
21.45 Kosova-Karadağ
21.45 Bulgaristan-İngiltere
- B Grubu
21.45 Ukrayna-Portekiz
21.45 Litvanya-Sırbistan
BEŞİKTAŞ
- Dün izin yapan Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının çalışmalarına devam edecek.
FENERBAHÇE
- Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
CİMNASTİK
18.40 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.
BOKS
- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri yurda dönecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2