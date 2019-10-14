14 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu

"Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak"

"İki takım da sahaya kazanmak için çıkacaklardır"

"Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum"

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

- H Grubu

21.45 İzlanda-Andorra

21.45 Moldova-Arnavutluk

21.45 FRANSA-TÜRKİYE

- A Grubu

21.45 Kosova-Karadağ

21.45 Bulgaristan-İngiltere

- B Grubu

21.45 Ukrayna-Portekiz

21.45 Litvanya-Sırbistan

BEŞİKTAŞ

- Dün izin yapan Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.



GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının çalışmalarına devam edecek.

FENERBAHÇE

- Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

CİMNASTİK

18.40 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.

BOKS

- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri yurda dönecek.