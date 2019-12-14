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14 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Şampiyonluk yolunda, en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz "Taraftarın maça ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor" (ÖZEL) Rıza Çalımbay:...

SPOR 14.12.2019, 09:34
14 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Şampiyonluk yolunda, en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz
"Taraftarın maça ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor"

(ÖZEL) Rıza Çalımbay: Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak
"Her zaman nasıl oynuyorsak, yine öyle oynayacağız"
"Sadece büyük maçlarda değil, her maçta taraftar desteğine ihtiyaç var"

SÜPER LİG
15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
17.30 Gençlerbirliği - Göztepe
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, sabah antrenmanının ardından akşam saatlerinde uçakla Sivas'a hareket edecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor
14.00 Boluspor - Fatih Karagümrük
16.30 İstanbulspor - Eskişehirspor
19.00 Adanaspor - Ekol Göz Menemenspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ
- İki ligde de 17'nci hafta maçları oynanacak.

ULUSLARARASI GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONU (IBSA) B2-B3 FUTSAL DÜNYA ŞAMPİYONASI
13.00 Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, IBSA B2 - B3 Dünya Şampiyonası'nın 3'üncülük-4'üncülük maçında Rusya ile karşılaşacak.

BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray Doğa Sigorta
15.15 OGM Ormanspor - TOFAŞ
17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
20.00 Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor
14.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
15.15 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor
18.30 Çankaya Üniversitesi - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

VOLEYBOL
 - Vestel Venus Sultanlar Ligi
18.30 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank

AVRUPA LİGLERİ
15.00 Granada - Levante (İsmail Köybaşı)
17.30 Bayern Münih - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)
18.00 Leicester City - Norwich City (Çağlar Söyüncü)
19.00 Admira - Rapid Viyana (Sinan Bakış)
20.00 Antwerp - AS Eupen (Sinan Bolat)
20.30 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

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