14 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Şampiyonluk yolunda, en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz

"Taraftarın maça ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor"

(ÖZEL) Rıza Çalımbay: Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak

"Her zaman nasıl oynuyorsak, yine öyle oynayacağız"

"Sadece büyük maçlarda değil, her maçta taraftar desteğine ihtiyaç var"

SÜPER LİG

15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

17.30 Gençlerbirliği - Göztepe

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, sabah antrenmanının ardından akşam saatlerinde uçakla Sivas'a hareket edecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor

14.00 Boluspor - Fatih Karagümrük

16.30 İstanbulspor - Eskişehirspor

19.00 Adanaspor - Ekol Göz Menemenspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ

- İki ligde de 17'nci hafta maçları oynanacak.

ULUSLARARASI GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONU (IBSA) B2-B3 FUTSAL DÜNYA ŞAMPİYONASI

13.00 Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, IBSA B2 - B3 Dünya Şampiyonası'nın 3'üncülük-4'üncülük maçında Rusya ile karşılaşacak.

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray Doğa Sigorta

15.15 OGM Ormanspor - TOFAŞ

17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

20.00 Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor

14.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

15.15 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor

18.30 Çankaya Üniversitesi - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.30 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank

AVRUPA LİGLERİ

15.00 Granada - Levante (İsmail Köybaşı)

17.30 Bayern Münih - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)

18.00 Leicester City - Norwich City (Çağlar Söyüncü)

19.00 Admira - Rapid Viyana (Sinan Bakış)

20.00 Antwerp - AS Eupen (Sinan Bolat)

20.30 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)