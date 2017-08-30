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13 yaşındaki tenisçinin hedefi '2023 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılmak

BELÇİKA'da yaşayan 13 yaşındaki Türk sporcu Alina Muradova, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) sporcusu olarak kendi yaş grubunda Avrupa'da katıldığı tüm şampiyonalardan madalya ile ayrılıyor. Alina'nın hedefi, 2023 yılında yapılacak...

13 yaşındaki tenisçinin hedefi '2023 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılmak
BELÇİKA'da yaşayan 13 yaşındaki Türk sporcu Alina Muradova, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) sporcusu olarak kendi yaş grubunda Avrupa'da katıldığı tüm şampiyonalardan madalya ile ayrılıyor. Alina'nın hedefi, 2023 yılında yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılmak ve Türkiye'ye şampiyonluk kazandırmak.
İşadamı baba, ekonomist annenin tek kızı olan 13 yaşındaki Alina Muradova, iki yıldır yaşadığı Belçika'da tenis sporunda Türkiye'yi başarı ile temsil ediyor. 9 yaşındayken boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla tenise başladığını belirten Alina, daha sonra bu sporu sevdiğini ve bırakamadığını söyledi. İki yıl Antalya'da yaptığı tenis sporunda önce il şampiyonu, ardından klasmanda Türkiye dereceleri elde ettiğini hatırlatan Alina Muradova, 2 yıl önce de ailesi ile gittiği Paris seyahatinde hayatının değiştiğini belirtti.
Belçika merkezli Justine Henin Tenis Akademisi'nin Paris'te tenis seçmeleri ilanlarını gördüğünü ifade eden Alina Muradova, "2 hafta süren seçmelere benimle birlikte 500 çocuk katıldı. Toplam 10 kişinin kazandığı seçmelerde, 12 yaş kategorisinde seçilen tek sporcu oldum. Özellikle son 1 yıldır da TTF'nin sporcusu olarak Avrupa'da ay yıldızlı bayrağımızı başarı ile temsil ediyorum. Kendimi spor elçisi olarak görüyorum. Şimdi hedefim çok daha büyük. İlk kez 1877 yılında yapılan ve Avustralya Açık, Fransa Açık (RolandGarros) ile ABD Açık'la tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da yarışmak istiyorum. 2023 yılında yapılacak organizasyonda ülkemi temsil etmek ve madalya kazanmak en büyük hayalim" diye konuştu.

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