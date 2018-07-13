13 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik, 'ya konuştu:

- "Galatasaray'ın teklifi cazip geldi, iyi ki gelmişim"

- "Hasan Şaş gibi kariyerli olursak ne mutlu bana"

- "Gol attığım zamanlarda 'Dat diri dat dat Muğdat' tezahüratları yapılıyordu, burada da diyebilirler, sıkıntı yok"

- "İyi bir arkadaşlık ortamı var"

- "Paradan daha önemli şeyler var"

- "4-5 ay ekstra çalıştım"

- "Nasip oldu, Galatasaray'a geldik"

- "Ben çalışacağım, takdir hocanın"

- "En üst noktaya kadar gitmek istiyoruz"

GALATASARAY

16.00 Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ

13.00 'Geleceğin KaraKartalı' final maçı (Vodafone Park)

-Siyah beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

FENERBAHÇE

20.00 Yeni sezona İsviçre'nin Lozan kentinde hazırlanan sarı lacivertliler, özel maçta Lausanne Sport ile karşı karşıya gelecek. (Olympique de la Pontaise Stadı)

TRABZONSPOR

-Bordo mavililer günü izinli geçirecek.

BAŞAKŞEHİR

11.00-18.00 Turuncu lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

KASIMPAŞA

09.00-19.00 İstanbul ekibi çalışmalarına Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

17.30 Kayserispor - Hatayspor

DOĞAN HAKYEMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

17.15 Doğan Hakyemez'in naaşı, Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KIRKPINAR

657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar başlayacak.