13 Şubat pazartesi DHA Spor gündemi

GALATASARAY KARMAKARIŞIK, FLORYA'DA ACİL TOPLANTI

Kupadan elenen Cim-Bom, zirveye yaklaşacağı hafta evinde küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'a 2-1 yenilmesi taraftarları çileden çıkardı. Maç sonrası, Riekerink ve yönetim istifaya davet edildi. Bugün Florya'da yapılacak gelişmelerle ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. Riekerink'in gönderilip, gönderilmeyeceği Beşiktaş maçından sonra netleşecek. Futbol A.Ş Sorumlusu Levent Nazifoğulları, "Hoca değişikliği olmayacak" diyerek yönetimin tavrını ortaya koydu..

QUARESMA'DAN NET TAVIR

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, "Geçen yılki partiyi yeniden yaşamak için herşeyimiz tamam" dedi. Beşiktaş, rakiplerinin de puan kaypbetmesiyle haftayı yenilmesine rağmen fazla bir kayıpla tamamlamadı.

LANETLİ 20.HAFTA

Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray mağlup oldu, Fenerbahçe berabere kaldı. Zirveye yanaşamak isteyen Antalyaspor, Konyaspor önünde iki puan kaybetti. Haftanın kazananı 14 puan alan Trabzonspor oldu. (Beşiktaş-Başakşehir ve Galatasaray'dan (3), Fenerbahçe'den (2), kendiside (3) puan)

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Gaziantep Arena)

TFF 1. LİG

19.00 Göztepe-Balıkesirspor (Bornova)

FENERBAHÇE YARA SARIYOR

Sarı lacivertli takım, Krasnodar maçının hazırlıklarına başlayacak. Futbolcular, Bursaspor beraberliğinin moral bozukluğunu üzerinden atmak isityor. Teknik Direktöjr Advocaat, "Lig'i unutun, Avrupa'da yapacak çok işimiz var" dedi..

BEŞİKTAŞ

Hapoel Beer-Sheva maçının hazırlıklarını sürdürecek. Siyah-Beyazlıların, karabük yenilfgisi ile bozulan morali, rakipylerini arda puan kaybetmesiyle düzeldi. Şenol Güneş, "Hedef Avrupa'da gidesbildiğimiz yere kadar uzanmak" dedi.

OSMANLISPOR

Seri yenilgilerle, başarı çıtasını düşüren Başkent ekibi zorlu Olimpiyakos maçının hazırlıklarını sürdürüyor. teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, "Avrupa maçlarının havası başka oluyor. İyi bir sonuçla döneceğiz" dedi.

GALATASARAY

11.00 Galatasaray Takım Otobüsü Teslimat Töreni (TT ARENA)

EYOF'TA MÜSABAKALAR BAŞLADI

Erzurum'da açılış töreninin ardından Avrupa Gençlik, Olimpiyat Oyunları Festivalı bugünkü müsabakalar ile başlayacak.

AVRUPA LİG'LERİ

Chelsae berabere kaldı, Arsenal kazandı. Lider Tottenham ve Liverpoll'un 9-10 puan önünde bulunuyor. Fransa ve İtalya lig'lerinde durum değişmedi. Bundesliga'da Bayern yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Lig'ine doğrudan gidebilmek ve ilk 2-3-4'ünçü sırayı alabilme adına adına büyük bir mücadele var. Çağlar Söyüncü'nün sürekli ilkonbirde oynadığı Freiburg Köln'ü yenerek sıçramaya devam etti. Haftanın sürprizini Dortmund'u yenen sonuncu Darmstad yaptı.

BASKETBOL

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi

18.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Doğuş (Karataş Şahinbey)

20.00 Banvit-Galatasaray Odeabank (Banvit Kara Ali Acar)

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

16.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş (Afyonkarahisar Atatürk)

GARANTİ KOZA SOFYA AÇIK TENİS TURNUVASINI DİMİTROV KAZANDI

Turnuvanın tekler finalinde Belçikalı Goffin'i 2-0 yenen Bulgar tenisçi Dimitrov, şampiyonluğa ulaştı.